أمسية عزف منفرد لعازف الهارب العالمي الكسندر بولداتشيف على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون

جهينة نيوز:

برعاية وزارتي السياحة والثقافة وبالتعاون مع سفارة روسيا الاتحادية في دمشق أقيم على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون أمسية عزف منفرد لعازف الهارب العالمي الكسندر بولداتشيف بحضور سفراء بيلا روسيا وإيران وفنزويلا وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في سورية وأساتذة المعهد العالي للموسيقا وجمهور من المهتمين بالشأن الفني والثقافي.

تميز برنامج الأمسية بالتنوع حيث قدم الفنان بولداتشيف عدة مقطوعات من بلده الأم روسيا وموسيقا حديثة إضافة لتقديمه مقطوعة "روح القدس" من تأليفه إهداء لروح القديس افرام الذي عاش في سورية بالقرن الثالث.

الجدير بالذكر أن عازف الهارب العالمي الكسندر بولداتشيف هو مؤلف ومدرس وموسيقي بارز على الساحة العالمية وهو عازف منفرد ضيف في مسرح البولشوي وحاصل على العديد من الجوائز العالمية المرموقة ويقوم باستمرار بجولات حول العالم لتقديم الأمسيات والعروض الموسيقية إضافة لورشات العمل في الجامعات العالمية حيث ستتضمن زيارته لسورية إقامة عدة ورشات عمل تخصصية في المعهدين العالي للموسيقا وصلحي الوادي لفئتي الشباب والأطفال