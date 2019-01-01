مشروب مذهل يغنيك عن مضادات الالتهاب ومسكن الألم

جهينة نيوز:

يعتبر عصير الجزر والكركم والزنجبيل والذي يمكن أن تصنعه بنفسك من مواد طبيعية ومغذية وصحية يغنيك عن تناول مضادات الالتهاب ومسكنات الألم.

فوائد عصير الجزر والكركم والزنجبيل:

ـ يقوي جهاز المناعة.

ـ ينذر من الزهايمر.

ـ له فوائد مضادة للالتهاب.

ـ يحافظ على نسبة الكوليسترول فى الدم.

ـ يقلل من فرص حدوث مشكلات الأوعية الدموية.

ـ غنى بالفيتامينات و المعادن .

هذا العصير ذو المذاق اللذيذ له كل هذه الفوائد كما أنه يقوى النظر لاحتوائه على الجزر و يساعد على حسن أداء الجهاز الهضمي أيضا.

المكونات:

ـ من ثلاث إلى أربعة من الجزر الطازج.

ـ تفاحة واحدة.

ـ واحد سم من الزنجبيل الطازج.

ـ واحد سم من الكركم الطازج.

ـ ربع ليمونة طازجة بالقشر.

أضف كوب من أي سائل من اختيارك مثل كوب من لبن جوز الهند... ضع جميع المكونات في الخلاط واخلطهم جيدا.