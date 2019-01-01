مشروب مذهل يغنيك عن مضادات الالتهاب ومسكن الألم

جهينة نيوز:
يعتبر عصير الجزر والكركم والزنجبيل والذي يمكن أن تصنعه بنفسك من مواد طبيعية ومغذية وصحية يغنيك عن تناول مضادات الالتهاب ومسكنات الألم.
فوائد عصير الجزر والكركم والزنجبيل:
ـ يقوي جهاز المناعة.
ـ ينذر من الزهايمر.
ـ له فوائد مضادة للالتهاب.
ـ يحافظ على نسبة الكوليسترول فى الدم.
ـ يقلل من فرص حدوث مشكلات الأوعية الدموية.
ـ غنى بالفيتامينات و المعادن .
هذا العصير ذو المذاق اللذيذ له كل هذه الفوائد كما أنه يقوى النظر لاحتوائه على الجزر و يساعد على حسن أداء الجهاز الهضمي أيضا.
المكونات:
ـ من ثلاث إلى أربعة من الجزر الطازج.
ـ تفاحة واحدة.
ـ واحد سم من الزنجبيل الطازج.
ـ واحد سم من الكركم الطازج.
ـ ربع ليمونة طازجة بالقشر.
أضف كوب من أي سائل من اختيارك مثل كوب من لبن جوز الهند... ضع جميع المكونات في الخلاط واخلطهم جيدا.