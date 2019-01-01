الوزير المعلم يزور روسيا الأسبوع المقبل

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، يعتزم القيام بزيارة إلى روسيا الأسبوع المقبل.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن "العمل جار حول إمكانية هذه الزيارة الأسبوع المقبل".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بحث خلال زيارة إلى دمشق مطلع هذا الأسبوع استغرقت يومين العلاقات الروسية السورية وتعاون البلدين في المجال الاقتصادي وسير تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين حيث تم التطرق إلى المعوقات وسبل تجاوزها والإجراءات والتسهيلات الممكن اتخاذها بغية تسريع تنفيذها، إضافة إلى آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والبنى التحتية وإقامة مشاريع استثمارية وصناعية جديدة بما يحقق المصالح المشتركة.

كما تم استعراض استعدادات الجانبين لاجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة المقرر انعقادها أواخر العام الجاري.

وأكد بوريسوف في ختام زيارته إلى سوريا أن العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا تاريخية وأن الحكومة الروسية اتخذت قرارا بتقديم مساعدات لسوريا هي 100 ألف طن قمح سيتم العمل على توريدها خلال الشهر الجاري.