خسارة الوزن الزائد وسيلة لتجنب السرطان

الأربعاء, 18 كانون الأول 2019 الساعة 11:17 | منوعات, صحة

خسارة الوزن الزائد وسيلة لتجنب السرطان

جهينة نيوز:

قال متخصصون في جمعية السرطان الأمريكية إن خطر الإصابة بسرطان الثدي يتناقص مع فقدان الوزن الزائد.

لقد حلل العلماء بيانات 180 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 عامًا فما فوق، وفقًا لـ EurekAlert! قدر وزنهم ثلاث مرات في عشر سنوات.

وأظهرت النتائج أن النساء اللائي فقدن وزنهن كن أقل عرضة للإصابة بالسرطان. لذا، فإن النساء اللائي فقدن 2-4.5 كغم أصبن بمرض السرطان أقل بنسبة 13 ٪.

وفي الوقت نفسه، ساهم فقدان الوزن من 4.5 - 9 كغ في تقليل المخاطر بنسبة 16 ٪ ، وفقدان أكثر من 9 كغ - بنسبة 26 ٪. أما بالنسبة لتلك اللواتي فقدن الوزن، ولكن بعد ذلك استعادنه، انخفض خطر الإصابة بالأورام بشكل طفيف.


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