"سيامكو" توضح: لم نتوقف عن الانتاج خلال 2019 وخطتنا ل 2020 "تنويع الماركات"

جهينة نيوز:

بينت الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات «سيامكو» انها لم تتوقف عن الإنتاج خلال عام 2019 وهي مستمرة بالإنتاج بالتعاون بين الشركاء «الجانب الإيراني والجانب السوري» وفق خطة مدروسة وبما يتوافق مع القدرة الاستيعابية للسوق المحلية.

واوضحت الشركة نقلا عن المكتب الصحفي بوزارة الصناعة ان ما نشر سابقا حول توقف الانتاج لدى الشركة ليست صادرة عن أي من المعنيين بشركة سيامكو لدى وزارة الصناعة.

واكدت انه تم وضع خطة مستقبلية خلال عام 2020 القادم تتمثل بتنويع الماركات المجمعة لديها بما يلبي حاجة السوق المحلية والعمل على فتح أسواق خارجية لدى الدول الصديقة بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركة واستثمار ميزاتها التنافسية والاستفادة من الخبرة الفنية لعمال شركة سيامكو لكونهم يمتلكون خبرة تزيد على عشرين عاماً بهذا الاختصاص.

مؤكدة بأنه وبضوء الدعم الحكومي المقدم للصناعيين بشكل عام وللمنتجات الصناعية الوطنية التصديرية بشكل خاص يتم حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تصدير السيارات المجمعة لدى شركة سيامكو إلى الدول الصديقة.

وفي الختام اكدت سيامكو أنها من الشركات الوطنية الرائدة لتصنيع وتجميع السيارات والوحيدة التي تمتلك ثلاث صالات إنتاج وستقوم بتلبية حاجة السوق بجميع الأنواع والماركات المطلوبة بما يضمن تحقق المواصفة بالشكل الأمثل وتحقيق الريعية الاقتصادية.