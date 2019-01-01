معصرة زيت قطن جديدة في حماة بطاقة انتاجية 100 طن يومياً

جهينة نيوز:

اكد مدير الشركة العامة لزيوت حماة عبد المجيد قلفة بدء أعمال تركيب معصرة جديدة بكلفة 380 مليون ليرة سورية وبطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن يومياً وذلك في خطوة لرفع قدرات الشركة وزيادة كميات الإنتاج كما ونوعا.

وأوضح لصحيفة الثورة أن تركيب المعصرة سيسهم في زيادة الإنتاج وهي ستكون رديفة لمعاصر الشركة الموجودة حالياً وهي معصرتان بطاقة تصل إلى 60 طناً ومع إضافة هذا الخط الجديد ستصل الطاقة إلى 160 طنا يومياً.

وبين أن مبيعات الشركة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي بلغت 730 مليوناً و11 ألف ليرة ناتجة عن تسويق منتجاتها إلى السوق المحلية منها 322 طن زيت بذور القطن و2511 طناً من مادة الكسبة و19 طن زيت عباد الشمس و272 طن زيت عباد الشمس الخام و25 طن صابون مشيراً إلى أن هناك تحسناً كبيراً في مبيعات الشركة من زيت بذور القطن لأنها تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو15 بالمئة.

وأضاف أن الشركة تعمل على تنفيذ خطتها الإنتاجية وتحسين نوعية المنتج من خلال الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج وإدخال التعديلات عليها بما يخدم العملية الإنتاجية كما تواصل رفد السوق المحلية بمادة زيت القطن والعمل على استقرار أسعارها مشيرا إلى أن الشركة أبرمت مؤخراً عقداً مع إدارة المشاريع الإنتاجية لبيعها 15 طنا من زيت القطن.