6 مليارات ليرة للمشاريع الاستثمارية بريف دمشق

جهينة نيوز:

إعادة تأهيل المناطق المحررة على جميع الأصعدة، مع توظيف كل الإمكانيات لإعادة المواطنين إلى منازلهم، من خلال مشاريع استثمارية وخدمية تتناسب مع الموارد الطبيعية الموجودة فيها، هي محاور وضعتها محافظة ريف دمشق في الحسبان في توزيع الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الاستثمارية والبالغة ما يقارب 6 مليارات ليرة لعام 2019 حسب أولوية وأهمية القطاعات.

وحسب صحيفة الثورة حظيت مشاريع الخدمات الفنية بنسبة 64% وباعتماد قدره 3,629 مليارات ليرة، وخصص القسم الأكبر منها لمشاريع أبنية التعليم، وإعادة تأهيل الطرق، كما تم صيانة 122 مدرسة خلال العام الحالي، لتأتي مشاريع الصحة على سلّم الأولويات بنسبة 21% وباعتماد مقداره 1,216 مليار ليرة، في حين وزع الاعتماد الباقي بين مشاريع الأمانة العامة والمشاريع الثقافية والبيئة.