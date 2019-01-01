بينها صورة بيضة ... تعرف على منشورات تعتبر الاكثر شهرة عام 2019

جهينة نيوز:

مع اقتراب عام 2019 من نهايته، طرح موقع "إنستغرام"، حصاده السنوي، الذي يستعرض فيه أكثر المنشورات والحسابات والهاشتاغات التي جذبت الملايين من مستخدميه حول العالم خلال العام المنصرم.

أكثر الحسابات متابعة

تربع حساب نجم كرة القدم البرتغالي، ومهاجم فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، على قائمة أكثر الحسابات متابعة على "إنستغرام" في 2019، بـ189 مليون متابع ، تلاه في المركز الثاني حساب المطربة الأمريكية، أريانا غراندي بـ167 ملايين متابع، ليتبعه حساب قناة "ناشونال جيوغرافيك" في المركز الثالث بـ126 مليون متابع.

المنشور الأكثر مشاهدة خلال 2019

تمكنت صورة بيضة دجاجة في يناير/ كانون الأول 2019 من جذب 28.3 ملايين متابع عبر "إنستغرام"، بعد مرور أول 10 أيام من طرحها، لتتفوق على منشور لكايلي جينر، عارضة الأزياء الأمريكية الشابة وأخت كيم كارداشيان، الذي أعلنت فيه عن إنجابها أول أطفالها.

ومازالت صورة البيضة تقترب من حصد أعلى المشاهدات على "إنستغرام"، إذ أنها تقترب حتى هذه اللحظة من جمع 54 مليون مشاهدة.

وفي شهر فبراير/ شباط 2019، تم الكشف عن هوية صاحب حساب "البيضة" الشهيرة، إذ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن كريس غودفري، هو من يقف وراء حساب "world_record_egg"، وهو موظف يعمل في وكالة الإعلانات "The & Partnership" ومقرها لندن، ويبلغ من العمر 29 عاما.

وقال "غودفري": "شعبية البيضة جاءت بشكل تلقائي والادعاءات بشأن دفع أموالا للمستخدمين المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الصورة على أوسع نطاق، غير صحيحة".

ويبدو أن هذا السجل العالمي للبيضة استخدم من أجل أعمال خيرية، وذلك بالتعاون مع "هولو"، وهي شركة أمريكية مزودة لخدمة بث البرامج التلفزيونية والأفلام عبر الإنترنت، والتي أظهرت البيضة في إعلان لدوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول"، من أجل تعزيز الوعي بالصحة العقلية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح القائمون على الحساب، أن الجميع وقعوا في حب البيضة، كما أن هناك الكثير من العروض المالية والفرص المدهشة التي تدفقت عليهم، لكنهم أكدوا أنهم لا يهتمون بالمال على حساب الترويج للرسائل الإيجابية.

التحديات الأكثر شعبية على "إنستغرام"

ربما كان التحدي الأكثر غرابة وانتشارا على "إنستغرام" خلال عام 2019، هو "تحدي غطاء الزجاجة"، والذي يحاول فيه المستخدمين فتح غطاء أي زجاجة بركلة واحدة.

وكان أول من أطلق التحدي على شبكة الإنترنت، مقاتل التايكواندو، فارابي دافلتشين، الذي شارك مقطع مصور له وهو يفتح زجاجة بقدمه، في شهر يونيو/ حزيران 2019، ثم تحدى بعدها نجم أفلام الحركة البريطاني، جيسون ستاثام، ليوافق وينشر مقطعه الخاص بالتحدي، والذي يستعراض فيه مهاراته في الفنون القتالية.

كما أن "تحدي العشر سنوات" أو "تحدي العمر أو الشيخوخة" حاز على قدر كبير من اهتمام مستخدمي "إنستغرام"، والذي شارك فيه أيضا العديد من مشاهير العالم، وتقوم فكرته على مشاركة صورة تخيلية لهم بعد مرور 10 سنوات، باستخدام برنامج خاص بتعديل الصور.

جينيفر أنيستون تحطم الإنترنت

ولم يغفل موقع "إنستغرام" في نهاية تقريره لحصاد 2019، ذكر الممثلة الأمريكية، جينيفر أنيستون، التي تمكنت من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية دون عمد، عندما أصبح حسابها رسميا هو الأسرع في حصد المتابعين، وذلك باجتذابه لمليون متابع في 5 ساعات وربع ساعة فقط، وذلك بفضل صورتها الأولى على الحساب، التي اختارت أن تكون لم شمل بينها وبين زملائها من مسلسلهم التلفزيوني الشهير "فريندز".

سبوتنك – وكالات