تتضمن تغيير ديموغرافي .. قناة الميادين تكشف بنود ما تعرف بـ "صفقة القرن"

جهينة نيوز:

نشرت قناة الميادين مساء يوم الاثنين مسودة ما تعرف بـ "صفقة القرن" الأمريكية التي تهدف إلى إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

وتنص مسودة بنود "صفقة القرن" التي حصلت عليها قناة الميادين، على توقيع اتفاق ثلاثي بين كل من "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، وإقامة دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضِ الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات الإسرائيلية القائمة.

وتتضمن بنود الصفقة بقاء الكتل الاستيطانية كما هي بيد "إسرائيل"، لتنضم إليها المستوطنات المعزولة.

وتنص مسودة "صفقة القرن"، على أنّه لن يتم تقسيمها "وستكون مشتركة بين "إسرائيل" وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة وليس إسرائيليين".

كما تتحدث المسودة الأمريكية عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة يتم الانتخابات فيها بعد عام من الاتفاق على "صفقة القرن" وإطلاق سراح الأسرى.

وتكشف مسودة الصفقة عن إقامة جسر معلق يربط قطاع غزة والضفة الغربية تنفذه الصين بتكلفة النصف 50%، فيما تقوم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا بدفع 40% من تكلفة بناء الجسر، اما أمريكا والاتحاد الأوروبي 10% من تكلفة الجسر.

وتذكر مسودة صفقة القرن، أنه إذا رفضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية الصفقة فإن أمريكا ستقطع كل الدعم المالي للفلسطينيين، كما ستعمل على منع الدول من دعم ومساعدة الفلسطينيين، أما إذا رفضت (إسرائيل) الصفقة فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سوف يتوقف

ووفقًا للمسودة فإن أي معركة جديدة بين (إسرائيل) وحماس فإن أمريكا ستدعم (إسرائيل) لإلحاق الأذى الشخصي بقيادة حماس والجهاد الإسلامي