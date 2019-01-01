موازنة ضخمة لوزارة الحرب الامريكية تتضمن اموال لمواجهة روسيا

جهينة نيوز:

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ميزانية الحرب للولايات المتحدة، التي تتضمن تخصيص أموال "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات, و بلغت هذه الاموال 3% من اجمالي الموازنة

وبلغ حجم الميزانية الحربية الأمريكية لعام 2020، التي وافق عليها مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، ما مجموعه 738 مليار دولار.

وتتضمن الميزانية أموالا "لمواجهة روسيا"، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2" للغاز، كما تشمل تقديم 300 مليون دولار لأوكرانيا كمساعدات.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على موازنة الحرب. وبعد موافقة مجلس الشيوخ عليها، من المتوقع أن يوقعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيوقع على قانون الميزانية الحربية فور المصادقة عليه.