أجواء باردة ليلاً وتحذيرات من الضباب في معظم المناطق الداخلية

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وبارداً ليلاً مع تحذيرات من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 16/4

المنطقة الجنوبية 17/6

المرتفعات الجبلية 9/1

المنطقة الوسطى 5/3

المنطقة الساحلية 20/10

المنطقة الشمالية 14/3

منطقة الجزيرة 15/3

المنطقة الشرقية 16/6

منطقة البادية 15/4