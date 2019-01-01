ايران تكشف عن اختبار ناجح لاول نموذج للمحرك الفضائي الايراني "آرش"

جهينة نيوز:

اعلن رئيس معهد الابحاث الفضائية الايرانية حسين صميمي عن نجاح اختبار اول انموذج لفئة المحرك الفضائي الايراني "آرش".

وقال صميمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان المنجز الجديد لمعهد الابحاث الفضائية يتمثل بتصميم محرك فضائي باسم "آرش" تم خلال الشهر الماضي اختبار اول انموذج له بنجاح ومن المقرر اجراء اختبار اخر..

واضاف، ان احد المنجزات الجديدة لمعهد ابحاث الفضاء الايراني متعلق بكتل الانتقال المدارية حيث ان هذا الامر بحاجة الى محركات مخفيفة جدا ومكونة غالبيتها من الطاقة تصل نسبتها الى 89 بالمائة.

وتابع صميمي، ان جزءا من مشروع التنمية التكنولوجية متعلق بمحركات يمكنها نقل المعدات من مدار الى مدار اخر حيث قمنا حديثا بتصميم فئة من المحرك الفضائي باسم "آرش".

واوضح بان الارضية اللازمة لمحاكاة اجواء الاختبار كانت صعبة الا انه جرى انجازها بنجاح واضاف، ان اختبار المحرك كان يجب ان يتم في الفراغ حيث قمنا بمحاكاة ارضية الفراغ.

فارس