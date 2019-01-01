الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الفضاء الإلكتروني

جهينة نيوز:

حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت من مخاطر في الفضاء الإلكتروني.

وقالت باتشيليت على هامش المؤتمر الدولي "مشاكل حماية حقوق الإنسان في الفضاء الأوراسي: تبادل خبرات مفوضي حقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء: "تحديات التكنولوجيا الرقمية حادة للغاية وتتطلب التفكير" وتابعت: "لا يمكننا السماح بأن يتحول الفضاء الإلكتروني إلى ثقب أسود لا تسري فيه أية حقوق، وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون أي لائحة متوازنة لدرء القيود على حقوق الإنسان".

وحضرت المؤتمر رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ليليان موري باسكييه، ومديرة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنغيبيورغ سولرون غيسلادوتير.

وشارك في المؤتمر أكثر من 80 ممثلا دوليا، بمن فيهم ممثلون عن أكثر من 20 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ومفوضو حقوق الإنسان بمن فيهم من روسيا.