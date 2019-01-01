مساعدات غذائية وفحوص طبية مجانية روسية للأسر المهجرة بفعل العدوان التركي في الحسكة

جهينة نيوز:

بهدف دعم ومساعدة الأسر المهجرة نتيجة العدوان التركي وزعت في مدينة الحسكة اليوم مساعدات غذائية منوعة مقدمة من حكومة روسيا الاتحادية.

وتضمنت المساعدات 400 سلة غذائية تم توزيعها على المهجرين من ريف الحسكة نتيجة العدوان التركي كما قام فريق طبي روسي بعدة اختصاصات بإجراء فحوصات وتشخيص طبي مجاني للأهالي وتوزيع الأدوية عليهم.

وذكر رئيس الفريق الطبي الروسي الدكتور فاديم في تصريح لسانا أن الفريق يعمل منذ ثلاثة أسابيع في محافظة الحسكة على تقديم الخدمات الطبية الإسعافية والميدانية للأهالي مبينا أن الاختصاصات التي يوفرها الفريق الطبي هي العظمية والعينية والداخلية والأنف والأذن والحنجرة والأمراض المعدية إضافة إلى تقديم الخدمات الجراحية في مشفى القامشلي الوطني.

بدوره أشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل عصام الحسين إلى مواقف روسيا الإيجابية في دعم الشعب السوري على كافة الصعد ومنها الجانب الإغاثي والإنساني بعد العدوان الذي تعرض له الأهالي من قبل النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

وقدمت الحكومة الروسية يوم الجمعة الماضي مساعدات غذائية شملت 1000 سلة غذائية إضافة إلى مساعدات طبية مجانية للأسر المهجرة في مدينة الحسكة.