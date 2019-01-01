بيسكوف: لا توجد خطط محددة لعقد قمة روسية تركية حول سوريا

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن عقد قمة روسية تركية حول سوريا في شباط/فبراير “غير مجدول حاليا، ومن المقرر إجراء اتصالات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كانون الثاني/يناير”. وقال بيسكوف للصحفيين الثلاثاء “انتم تعرفون أنه في مطلع كانون الثاني/يناير، سيتم افتتاح الجزء البري من خط أنابيب الغاز “التيار التركي” على الأراضي الروسية. ستكون هذه فرصة جيدة لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة”.

وأضاف المتحدث الرئاسي الروسي “بالطبع خلال الاتصالات القادمة ، سواء الهاتفية أو الشخصية، سيتم بالتأكيد مناقشة موضوع ليبيا”. وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، على هامش مؤتمر الدوحة في العاصمة القطرية لوكالة “سبوتنيك”، بأن تركيا تعتزم عقد قمة منفصلة مع روسيا إلى جانب القمة حول سوريا التي ستجري في إسطنبول في شباط/فبراير المقبل.