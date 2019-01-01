دراسة علمية: الثوم سلاح قوي ضد أمراض الأوعية الدموية الخطيرة

جهينة نيوز:

أظهرت دراسة علمية أجراها علماء من جامعة الاقتصاد الروسية “بليخانوفا” بالاشتراك مع زملاء لهم من الصين أن الثوم سلاح قوي ضد أمراض الأوعية الدموية الخطيرة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن البرفيسور فاسيلي كاراغودين قوله إن “الثوم يمنع تراكم الكوليسترول في الطبقة الوسيطة من الجدران الداخلية للأوعية الدموية وبالتالي يمنع تكوين لويحات تصلب الشرايين”.

وأضاف كاراغودين إن “المستحضرات القائمة على الثوم ستكون قادرة على الحفاظ على تجويف الأوعية الدموية وحتى تذويب اللويحات وفي الوقت نفسه فإن عدم وجود آثار جانبية تسمح باستخدامها لفترة طويلة وحتى مدى الحياة”.

ووجدت هذه الدراسة أن الثوم مادة خام واعدة لمثل هذه الأدوية كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تخثر الدم إضافة إلى أن الأدوية التي تعتمد على الثوم المسجلة اليوم كمكملات غذائية ستغير حالتها بمرور الوقت لتصبح أدوية بدون وصفة طبية.