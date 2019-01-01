وثائقي عن الناشطة البيئية تونبرغ

جهينة نيوز:

كشفت شبكة "هولو"، استعدادها لإصدار وثائقي عن أصغر ناشطة بيئية، السويدية غريتا تونبرغ، التي تحولت لأيقونة للنضال ضد أزمة تغير المناخ، وذلك بعد أيام من حصولها على لقب مجلة تايمز لشخصية العام، ومن المتوقع أن يعرض الوثائقي عبر منصتها في وقت لاحق من عام 2020.

ووفقاً لموقع ديدلاين، يتناول الوثائقي تصوير الكواليس المباشرة، لبداية مشوار الناشطة تونبرغ، ابتداءً من إضرابها المدرسي المبكر في ستوكهولم، للتظاهر أمام البرلمان السويدي، وصولاً إلى مشاركتها في البرلمانات والاحتجاجات الدولية الضخمة، مما يوثق مهمتها وحملتها التي كانت السبب في ميلاد حركة "جمعة من أجل المستقبل"، للتصدي لأزمة المناخ.

حصلت غريتا توتبرغ، على تأييد العديد من نجوم هوليوود مثل شوارزنيجر وروبرت دي نيرو وكيم كارداشيان، إلى جانب بعض الشخصيات البارزة مثل ميشال أوباما، مع تصاعد شعبيتها ومشاركتها في أول قمة شبابية في الأمم المتحدة عن تغير المناخ