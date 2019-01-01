توم كروز يكشف الإعلان الأول لفيلم "توب غان 2

جهينة نيوز:

كشف النجم الأمريكي توم كروز، عبر حسابه على تويتر، النقاب عن الإعلان الرسمي الأول لفيلمه المنتظر طرحه في يونيو (حزيران) 2020، بعنوان "Top Gun: Maverickٌ".

أعلن كروز فى تغريدة عبر صفحته على تويتر، اعتزام شركة الإنتاج طرح الفيديو الترويجي النهائي للفيلم اليوم والذي تصل مدته لدقيقتين، ليقدم للجمهور ملخص تشويقي عن الأحداث التي يتناولها الفيلم والنجوم المشاركين فيه.

وتشهد أحداث الفيلم عودة كروز لتجسيد شخصية الطيار المحارب مافريك بمشاركة الممثل مايلز تيلر، بعد أكثر من 30 عاماً على صدور الفيلم الأصلي، الذي دشن توم كروز مشواره كنجم عالمي لأفلام الحركة والمغامرات، والذي تصدر شباك التذاكر في 1986