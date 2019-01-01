تنظيم 53 ضبطاً تموينياً وختم محل فروج بالشمع الأحمر في ريف دمشق

جهينة نيوز:

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 53 ضبطاً تموينياً مختلفاً لعدد من المحلات التجارية والمخابز نتيجة مخالفات تتعلق بالفواتير والإعلان بسعر زائد والاتجار بالخبز التمويني.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي سالم أوضح لـ سانا أن المخالفات المنظمة أمس توزعت بين 21 ضبطاً بمخالفة عدم إبراز فواتير الشراء وإبراز فواتير غير نظامية و13 ضبطاً بمخالفة الإعلان أو البيع بسعر زائد و15 ضبطاً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعن بدل الخدمات.

وشملت المخالفات أيضاً 3 ضبوط بحق مخابز لعدم تصنيع كامل المخصصات والاتجار بالخبز التمويني وضبطاً بحق محطة محروقات بمخالفة عدم الإعلان عن سعر المادة حسب سالم الذي لفت إلى معالجة خمس شكاوى وردت إلى المديرية.

كما ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك محلاً لبيع مادة الفروج وأجزائه وختمته بالشمع الأحمر في بلدة الغزلانية لقيام صاحبه بالغش في صناعة الكباب بإدخال النتر المجروم إلى لحم الفروج بعد إضافة البهارات مستفيداً من فارق السعر.

وبيّن سالم أن صاحب المحل أحيل إلى القضاء المختص بعد حجز المادة المخالفة وإتلافها أصولاً.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نظمت 22 ضبطاً بحق محطات ومراكز توزيع المحروقات وموزعي مادة المازوت خلال الأسبوع الثاني في مناطق القلمون والقطيفة والتل والكسوة والغوطة.