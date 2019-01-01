بتوجيه من الرئيس الأسد العزب يكرم طلاب طبقوا طابعة ليزرية في بيت عانا بريف جبلة

جهينة نيوز – عاطف عفيف

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد قام أمس وزير التربية عماد العزب بتكريم مجموعة من طلاب الصف الأول الثانوي ومدرسهم المشرف في ثانوية بيت عانا المحدثة بريف مدينة جبلة في محافظة اللاذقية لتطبيقهم بشكل عملي طابعة ليزرية ثناثية الأبعاد.

وأشار وزير التربية أن الرئيس الأسد اطلع على العمل الذي أنجزه الطلاب وقال للطلاب أثناء زيارته والوفد المرافق من الوزارة ومحافظة اللاذقية إلى المدرسة في قرية بيت عانا : أنقل بكل تقدير و احترام إليكم محبة السيد الرئيس الذي طلب مني تكريمكم وهذه لفتة كبيرة من سيادته ولها مضامين ورسائل قوية ومعبرة و هذا يدل على مدى اهتمام السيد الرئيس بجيل الشباب و الطلاب بشكل عام و بهكذا أعمال يقوم بها طلابنا.

وأضاف : أجزم بأنها رسالة فكرية ليس فقط لكم بل لجميع الشباب السوري ورسالة لكل أبنائنا الطلبة على مساحة الوطن أن من يعمل يوجد من يقدر جهده و عمله و تعبه.

ويتابع: عندما يهتم سيادة الرئيس بهكذا أمور و يتابعها رغم المهام الجسام التي يتولاها و يتابعها وخصوصا أننا في حرب لم نتته بعد فهذا يدل مدى اهتمامه و احتضانه للطلاب و ابتكاراتهم .

وأشار العزب أن هذا العمل هو البداية لتوطين هكذا اختراعات و ابتكارات و نماذج نستطيع من خلالها أن يكون لدينا تطور فكري ينعكس على المجتمع بشكل عام ، و أن تكريم الطلاب يمثل رسالة إلى كل طلاب سورية للاهتمام و الجد بالعلم وتقديم ابداعاتهم ، مشيراً أن وزارة التربية ستتابع مع الطلاب هذا المشروع لتطويره بشكل أكبر حتى يأخذ المسار الصحيح له ، وختم بالقول : أي مشروع يمكن أن يشكل قيمة مضافة في مجال التميز و الابداع و الابتكار.

وأثنى محافظ اللاذقية ابراهيم السالم على جهود الطلاب و الكادر التدريسي ،مشيراً أن الطلاب و مدرسهم يستحقون كل التقدير و هذا التكريم يمثل حافزاً لبقية الطلاب ومدرسيهم في جميع المراحل التعليمية لإيلاء العلم الأولوية و المتابعة و الجدية بالعملية التعليمية .

وفي لقاء مع الطلاب المكرمين أشار حسين محمد سليمان أن آلية عمل الطابعة تعتمد على مبدأ بسيط في الفيزياء ،وعبر عن فرحته بالتكريم وشكره لسيد الوطن و لوزارة التربية على اهتمامها .

بدورها قالت الطالبة لمى يقظان سلامة أن هذا المشروع استغرق أسبوع من العمل و الجهد ،وأنه يمكن الاستفادة منه في رسم الصور و الأشكال على الورق وإن إنجاز الطابعة باستخدام المحركات الخطوية تحتوي على وشائع يمكن من خلالها نقل النبضات الكهربائية .

أما الطالبة حلا زاهر: التطبيق العملي في أي مجال مفيد و جيد ،وتطبيق هذه الطابعة عزز معلوماتنا النظرية في الفيزياء.

بينما مدرس مادة الفيزياء الأستاذ علي معلا قال : إنها بادرة لتطبيق الواقع الالكتروني على الفيزياء وهذه الطابعة الثنائية الأبعاد قادرة على تحويل النصوص و الأشكال إلى رسومات واضحة على الورق ، ويعد المشروع تطبيق لنقل الحركات النظرية للفيزياء إلى واقع عملي وتم العمل بهذا المشروع وفق رغبة الطلاب .

وأشار مدير المدرسة علي محمود خضور أن هذا المشروع خلق حالة من التنافسية بين الطلاب وسيشجع الكثيرين منهم على المبادرة للقيام بمشاريع هادفة ذات أهمية وسيكون الفصل الثاني من العام الحالي حافلاً بالعديد من التجارب بذات الأهمية ، وتكريم اليوم يعني لنا الكثير وخصوصا أن بتوجيه من سيد الوطن .