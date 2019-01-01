روحاني: العقوبات الأميركية الجائرة على إيران لن تدوم

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العقوبات الجائرة وغير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران لن تدوم وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل وتسوية قضايا المنطقة.

وقال روحاني في تصريح قبيل مغادرته طهران اليوم متوجها إلى ماليزيا إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رؤيتها للعلاقات مع دول شرق آسيا لطالما كانت تقوم على التقارب والود لافتا إلى أن زيارته إلى كوالالمبور ومن ثم إلى اليابان تأتي تلبية لدعوة من قادة البلدين في إطار هذه السياسة.

وشدد روحاني على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل وتسوية القضايا في المنطقة مضيفا إن هناك العديد من المشكلات والتحديات التي تواجهها دول المنطقة ولا سيما الإرهاب والحروب والتدخلات الأجنبية والفقر وعدم توفر الظروف المتاحة للتنمية وذلك رغم القدرات والطاقات الزاخرة التي تتمتع بها من النواحي الجغرافية والصناعية والثقافية والحضارية وعدد السكان.