ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 8 قتلى و149 مصابا

الثلاثاء, 17 كانون الأول 2019 الساعة 12:28 | مجتمع, حوادث

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 8 قتلى و149 مصابا

جهينة نيوز:

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال الفلبين الذي وقع يوم الأحد الماضي إلى 8 قتلى و149 مصابا.

وأفادت صحيفة "نشرة مانيلا" نقلا عن الشرطة بأن عدد ضحايا الزلزال في الفلبين، قد ارتفع إلى ثمانية قتلى بالإضافة إلى 149 مصابا.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس "ريختر" الفلبين، يوم الأحد الماضي، على بعد 5 كيلومترات جنوب شرقي قرية ماغسايساي، وعمق 28.2 كم.

وتضرب الزلازل الفلبين باستمرار بسبب وقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، المنطقة الناشطة زلزالياً، والتي تمتد من اليابان عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.

 

 


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