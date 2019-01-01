الرئيس الأسد يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي والوفد المرافق له

الثلاثاء, 17 كانون الأول 2019 الساعة 12:22 | سياسة, محلي

الرئيس الأسد يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي والوفد المرافق له

جهينة نيوز:

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء العلاقات السورية الروسية وتعاون البلدين في المجال الاقتصادي، وسير تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، حيث تم التطرق إلى المعوقات وسبل تجاوزها والإجراءات والتسهيلات الممكن اتخاذها بغية تسريع تنفيذها.

وتطرق الحديث إلى آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والبنى التحتية، وإقامة مشاريع استثمارية وصناعية جديدة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.


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