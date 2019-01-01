عودة الهدوء الى بيروت بعد توتر سببه فيديو "مسيء وفتنوي"

جهينة نيوز:

أعلن الدفاع المدني اللبناني عبر حسابه على "تويتر" عن حصيلة الاصابات التي حصلت امس.

وكتب عبر صفحته الخاصة: “بعد عودة الهدوء إلى وسط بيروت، عمل عناصر من الدفاع المدني على معالجة وتضميد إصابات ٤٣ مواطناً ونقل ٢٣ جريحاً إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.”

وشهدت ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت امس ليلة متوترة وسط مشادات وصدامات وقعت بين عدد من اللبنانيين بعد محاولة شبان دخول الساحة ردا على تسجيل مصور نشره احد الاشخاص يسيء الى مقدسات وشخصيات دينية وسياسية بهدف اثارة النعرات المذهبية والفتنة في البلاد.

وشهدت مدينة صيدا مناوشات للسبب نفسه، اضافة الى قطع مجهولين بعض الطرق في بيروت وعلى طريق الجنوب والشمال.

وبعد ساعات من التوتر عاد الهدوء فجرا وتمت السيطرة على الوضع بعدما تدخلت قوات الامن وعدد من الفعاليات الاهلية والحزبية.