إعفاء مدير معمل أحذية السويداء.. والأسباب كثيرة!

جهينة نيوز

جاء قرار إعفاء مدير معمل الأحذية في السويداء من الإدارة العامة في دمشق جراء الانتكاسة الإنتاجية التي مني بها المعمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وبيّن رئيس مكتب الصناعات الخفيفة باتحاد عمال السويداء ثائر عزام لـ«الوطن» أن عزل المدير الذي تم تعيينه مؤخراً من مهامه يعود لمجموعة من الأسباب أولها وجود أخطاء مرتكبة في الإنتاج ألحقت سوءاً بالمنتج, إضافة لانخفاض كمية الإنتاج الموضوعة في الخطة والتي وصلت إلى إنتاج 200 زوج في اليوم بعد أن كانت سابقاً 500 زوج في اليوم، فضلاً عن انخفاض الإنتاج مقارنة بإنتاج معمل مصياف الذي أنتج ضعف الكمية المنتجة بمعمل أحذية السويداء.

مضيفاً: وعدم نظافة صالة الإنتاج وعدم التوزيع الصحيح للآلات عدا ذلك انعدام روح فريق العمل بين مدير المعمل ورؤساء الدوائر ما انعكس سلباً على أداء العمال داخل المعمل، موضحاً أن هذه الملاحظات تم تدوينها خلال زيارة المدير العام للمعمل مع بداية الشهر التاسع حيث تم التوجيه بحينها بضرورة تلافي هذه الملاحظات خلال 15 يوماً لتحقيق رفع مستوى الإنتاج في المعمل كماً ونوعاً وإعادة المعمل إلى المستوى المطلوب كمنشأة اقتصادية مهمة على ساحة الوطن.

وأكد عزام أن ما جرى تداوله حول أخذ ماكينات من المعمل بما ينعكس على العملية الإنتاجية غير صحيح، منوهاً بأن ما أثير حول تلك الماكينات إنما جاء بسبب قيام البعض باستغلال الكتب الرسمية الموجودة سابقاً بنقل ماكينات إلى معمل النبك لتشغيل خط جزئي ضمنه لربط إعفاء المدير بقضية النقل.

وأوضح أن الإدارة العامة قامت بطلب ماكينات من الفائض لدى معمل أحذية السويداء والتي لا تدخل في العملية الإنتاجية وذلك بهدف إحداث خط جزئي في معمل أحذية النبك وهذه الماكينات هي عبارة عن ماكينة خياطة وماكينة تثقيب فقط.

ولفت عزام إلى أنه تم تزويد معمل أحذية السويداء بآلتين حديثتين بنحو 60 مليون ليرة سورية لزوم خط الإنتاج كما تم التعاقد أيضاً على شراء ثلاث آلات حديثة وهذه الآلات هي آلة شد وسط وآلة ضغط وآلة حقن مباشر إذ تبلغ تكلفة هذه الآلات نحو 400 مليون ليرة سورية مضيفاً: إن هذه الآلات سيتم استقدامها قبل نهاية هذا العام مشيراً إلى أن رفد المعمل بهذه الآلات سيؤدي إلى زيادة إنتاج المعمل علماً أن رفد المعمل بهذه الآلات جاء جراء الأرباح التي حققتها الشركة العامة لصناعة الأحذية ومن ضمنها معمل أحذية السويداء والتي تجاوزت المليار ليرة سورية خلال ثلاثة الأعوام الماضية.