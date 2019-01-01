وزارة الأشغال: خطة لتشييد نحو 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات

جهينة نيوز

تتطلع وزارة الاشغال العامة والاسكان لبناء 100 وحدة سكنية في خطتها الحالية في جميع المحافظات وبحسب بيانات الوزارة فقد تم هذا العام فتح باب الاكتتاب على نحو 12 ألف وحدة سكنية، علماً أنه تم خلال سنوات الحرب تشييد نحو 40 ألف شقة سكنية ضمن بند السكن الاجتماعي، مبيناً أنه بلغت تكلفة الـ 40 ألف شقة حوالي 400 مليار ليرة، تدفعها الدولة كاملة عند التنفيذ والإكساء، ويسددها المكتتبون تقسيطاً على فترات زمنية تصل إلى 25 عاماً، حيث كانت حصة ريف دمشق منها في توسع ضاحية قدسيا 1100 مسكن، وفي عدرا وضاحية عدرا العمالية 784 حتى شهر 11 الحالي.

وكانت قد أعلنت المؤسسة العامة للإسكان مؤخراً عن تخصيص 4308 مساكن في مشاريع السكن الشبابي والعمالي والادخار السكني والبرنامج الحكومي للإسكان في محافظات ريف دمشق توسع ضاحية قدسيا، وحلب واللاذقية وحمص وحماة والسويداء، وشمل التخصيص المكتتبين على مشروع إسكان الشباب في محافظات ريف دمشق، والمكتتبين على مشروع الادخار السكني في محافظات اللاذقية وحلب وحمص ومشروع البرنامج الحكومي للإسكان بحمص.

وفي ذات السياق أعطت المؤسسة مهلة جديدة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد أقساطهم الشهرية يمنحها مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان لغاية ٣١/ ٣ / ٢٠٢٠ من خلال مذكرة تتعلق بالمواطنين المكتتبين والمخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم الشهرية المترتبة عليهم لمدة تزيد على 240 يوماً منفصلة أو متصلة في جميع مشاريع المؤسسة، مع ضرورة وضع جدول زمني من قبل المؤسسة، تبين فيه خطة تسليم المساكن التي تم تخصيصها مؤخراً، بحيث يتحقق التوازي بين التخصيص والتسليم، مع ضرورة دراسة القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي للمساكن المراد تخصيصها من قبل اللجنة المختصة.