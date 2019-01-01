56 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال 24 ساعة

جهينة نيوز:

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أمس محلا لبيع الفروج وأجزائه في بلدة الغزلانية يقوم صاحبه بالغش في صناعة الكباب حيث يقوم بإدخال مادة النتر المجروم إلى لحم الفروج بعد إضافة البهارات مستفيداً من فارق السعر.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي سالم أكد لصحيفة الثورة انه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وأحالته إلى القضاء المختص وحجز المادة المخالفة وإتلافها أصولاً وإغلاق المحل بالشمع الأحمر.

وأشار إلى أن المديرية نظمت ٥٦ ضبطا تموينيا مختلفا وعالجت 5 شكاوى في يوم واحد، مبينا أن المخالفات المنظمة توزعت بين ٢١ ضبطا بمخالفة عدم إبراز فواتير الشراء وإبراز فواتير غير نظامية، و١٣ ضبطا بمخالفة الإعلان والبيع بسعر زائد، و١٥ ضبطاً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعن بدل الخدمات و٣ ضبوط بحق المخابز بمخالفة عدم تصنيع كامل المخصصات والاتجار بالخبز التمويني.