الجيش الوطني الليبي: سندمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضينا

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن القوات ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضي البلاد.

وفي مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، قال المسماري إن الجيش الوطني الليبي يرصد الأسلحة التي تزود بها تركيا المليشيات في مدينة مصراتة.

وذكر المسماري أن الجيش الوطني الليبي استهدف مواقع المليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراتة .

وقال المسماري: "لن نسمح بأي وجود تركي على الأراضي الليبية"، معتبرا أن رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، "يسير في الطريق الخطأ عبر استثماراته في ليبيا". مشدداً على ان أردوغان يسعى إلى تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب من أجل استهداف دول الجوار .