"الفيفا" يلجأ للقضاء لاسترداد مليوني دولار من بلاتر وبلاتيني

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ‬يوم الاثنين، رفع دعاوى أمام محاكم سويسرية لاسترداد مليوني دولار، قال إن رئيسه السابق جوزيف بلاتر (1998-2018) دفعها بطريقة مخالفة للنجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني .

و بحسب وكالة رويترز ، قال "الفيفا" في بيان: "أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم دعاوى أمام المحاكم السويسرية المعنية ضد رئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر ونائبه السابق ميشيل بلاتيني من أجل استرداد مبلغ مليوني دولار دفع للسيد بلاتيني دون مبرر في فبراير 2011".

وأضاف البيان أنه "من الواجب السعي لاسترداد الأموال التي دفعها مسؤول سابق بشكل غير مشروع إلى آخر".

وتولى ميشيل بلاتيني البالغ 64 عاما منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد انتخابه عام 2007، لكنه أبعد عن منصبه عام 2015 بقرار من لجنة الأخلاقيات في "اليويفا".