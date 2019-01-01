السيسي: لن نسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا والسودان

جهينة نيوز:

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أول رد منه على تصريح رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، حول تجنيد مليون شخص ضد مصر دفاعا عن سد النهضة ، أن بلاده لا تريد أن تنفق مواردها في الحروب و لكن لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا و السودان .

وقال السيسي، خلال اجتماع عقده مساء اليوم الاثنين مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية في إطار فعاليات "منتدى شباب العالم" في شرم الشيخ، تعليقا على تصريح أحمد: "نحن لا نريد إنفاق مواردنا في الحروب وإنما على التنمية والإعمار".

وأضاف السيسي أنه إذا كان رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد السد من أجل التنمية، فإن تكلفة حشد مليون شخص ستلتهم ثمار التنمية هذه

وشدد الرئيس المصري على أن بلاده "اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه، يقوم على التفاوض مع الحكومة الإثيوبية".

وسبق أن نشرت وسائل إعلام تصريحات نسبت لرئيس وزراء إثيوبيا قال فيها إن بلاده قد تجند مليون شخص للمشاركة في حرب محتملة من قبل مصر دفاعا عن سد النهضة.