مطبع كويتي يتخلى عن الاسلام و يعتنق اليهودية

جهينة نيوز:

أفادت مواقع إخبارية وقنوات في كيان الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بخبر أرفق بمقطع فيديو، ادعت خلاله أن شابا كويتيا يدعى (ي.م.) و ذكرت إسمه لاحقاً في التقرير و يدعى يوسف مهنا يبلغ من العمر 25 عاما، قد ترك الإسلام واعتنق اليهودية.

وأضافت أن الشاب الكويتي فر إلى بريطانيا بعد أن غير اسمه إلى "نفتالي" من أجل العيش هناك بحرية، مبينة أنه يحاول الاندماج في المجتمع اليهودي هناك، ويحلم بالتوجه إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي والعيش فيها.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" على موقعها باللغة العبرية، تقريرا مصورا ظهر فيه شاب يدعي أنه كويتي ويتحدث باللغة العبرية بطلاقة، وأشارت القناة في تقريرها إلى أن الشاب "تلقى تعليمه على كراهية (إسرائيل)، لكنه كان يشعر بأنه يهودي".

وتابعت بالقول إنه قرر مؤخرا الانتقال إلى العاصمة البريطانية لندن، وهي خطوة في طريق تحقيق حلمه بالهجرة إلى (إسرائيل)، على حد وصف القناة.

وتقول القناة إن الشاب كان يعيش بأسلوب حياة يهودية بشكل سري في منزل والديه، وكان يقوم بالشعائر اليهودية ويتلو التوراة، مبينة أنه عند خروجه من المنزل، كان يحاول التصرف بطريقة طبيعية لا تثير الشبهات.

وأشارت إلى أن عددا قليلا من الناس في الكويت يعرفون عن حياته المزدوجة.

كما نشرت القناة العبرية محادثة أجراها الشاب من منزله في الكويت، حيث قال: "أنا لست أقل يهودية من أي يهودي آخر.. أشعر أنني يهودي في المنفى".

وكالات