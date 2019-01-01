أبراج الثلاثاء 17 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٧/ ١٢: يتميز بحس عميق بالمسؤولية، كثير النشاط لا يكل ولا يمل من العمل، هادئ واثق من نفسه، متأمل يكره الثرثرة، شخصية مهيبة، يصبو لاحترام الغريب، معظم مواليد اليوم تصرفاتهم غريبة واصعب تفهما من الاخرين ويدل شكله الخارجي على الثقة بالنفس وبالتخرين، يكره تلقي الاوامر من احد، قد تعاني من جمود او صمت او محاولة، تشعر بالغربة لكن من بداية السنة تتعرقل المساعي وتتباطأ الخطا، يحمل لك بعض الامال والانفراجات، دقق بالتفاصيل حتى لا يبق احد سنة ٢٠٢٠، تنجح بجذب الاوضاع لمصلحتك، تعيش جو عائلي مميز، فرصة عمل او فرصة عتبة جديدة، تتوصل لمبتغاك شرط الا تذهب بالصراحة الى حدود الوقاحة، حملات دعائية ممولة من قبل المراجع العليا

الحمل: تغزو الانفعالات قلبك، فتشعر بحماسة كبيرة وتعيش جو من التناقضات بسبب دخول القمر لبرج العذراء، مما يثير بعض المشاكل العاطفية والعائلية، تعيد النظر بمسألة مهنية تتعلق بتطور بالعمل وقرار يجب اتخاذه، لان الفترة فيها حركة وتنقل وتغيير من حال الى حال

الثور: تراهن بدءا من اليوم، يوم مناسب لك يحميك من عداوة ويحمل لك حلول، لانك اليوم تعثر على خطوات جديدة وتنتصر على عقبات، توقع الافضل في مجال مهني او شخصي، خبر يخص اولاد

الجوزاء: قدراتك الفكرية اكثر قوة وفاعلية، قد تنتصر بقضية او مباراة في تقديم الحجج اللازمة، تتحدث عن وضع عائلي يحتاج للاهتمام، يحصل بمنزلك الرابع لان القمر يفرض عليك مسؤوليات ويتسبب بعرقلة تحتاج لحكمة وروية، كن متروي جدا فترة دقيقة

السرطان: تحضر لملفات، عليك التروي وعدم حرق المراحل، امر يتعلق بمجرى الامور التي فيها حركة وسفر وتطور مهم ونجاح بقضية، انعطافاتك ايجابية تغيير بالمعطيات، جيران واخوة اخوات زوار لك اليوم

الاسد: توقع على عقد، تفتح ملف جديد تبادر لمشاريع جديدة تنظم وقتك قبل ان تخوض اي مغامرة جديدة، اليوم امورك مالية لا تغير بقناعاتك مهما حصل، مكسب مادي او هدية ويلعب الاصدقاء دور جيد في مساراتك لتحصل على مال

العذراء: القمر ببرجك تتحرر من قيد، وتنطلق بأعمال شخصية، اصرارك على خيار لا يحقب المرتجى، بما ان القمر ببرجك رومنسيا انت اوجه وتعزز شعبيتك ويستجيب الاخرون لرغباتك، تتاثر بنشاطات اجتماعية وظروف مناسبة، تعرف تغيير جذري بهذا الاطار

الميزان: لا تراهن على هذا اليوم لأي مبادرة حيث تكون معنوياتك منخفضة وتعتري الحساسيات أعمالك، يستوجب الانسحاب والعمل بمفردك، تترك مزاجيتك للعنان حتى لا تتولد الاحتكاك، تباشر بانجازات، عرقلة وتأجيل

العقرب: تزدهر حياتك العاطفية، تسعد من حولك، تشعر بالسعادة لا تلتزم بالجديد لان العروض كثيرة، تحقق اهدافك، فرص جيدة للنجاح، لا تصطدم باحد، دعوة غداء او عشاء، تميل بالرغبة لاقتحام الحقول المجهولة لان حدسك جريء، تجد حلول لبعض العراقيل

القوس: من اليوم تتبدل الاجواء لمصلحتك، تتوضح امامك الرؤيا وتصبح اكثر ايجابية، تمرير افكار بكل جدية ورقة بالوقت نفسه، توقع على عقود، تعالج عثرات بدون غضب او انتفاضة، كن حذرا حتى لا يغشك احد او يحاول تضليلك، تقرب من بعض النافذين او يتقربوا منك لتغيير حياتك المهنية للافضل

الجدي: تشعر بارتياح اكبر ويتحدث القمر عن غرام ومغازلات وارباح وسفر، تحاول انتزاع بعض المكاسب، يتحد عن عمليات مالية واسعة النطاق، علاقات نافذة، وضع طارئ بسبب زوار او توديع زوار

الدلو: مرتاح البال لكن تشنج يسيطر على الاجواء، دفع فواتير واستحقاقات واتخاذ قرارات، لذلك معنوياتك جيدة لاتخاذ الحلول السريعة، هواجسك مالية تسيطر على العلاقات، مرافقة مريض او صحتك متعبة، انتبه ولا تعد الى الماضي

الحوت: يشعر بعدم الانتماء او الشكوى او التردد، دخول القمر لبرج العذراء يقلب كل الموازين، يحول النهار من ايجابيات الى سلبيات لذلك انتبه، نظرتك اكثر ايجابية للامور، قد يحدث امر غريب تأجيلات ومفاجآت، انت على موعد بشيء ايجابي يحمل لك بعض الوعود والتقدم على صعيد مشروع، انتبه من الشريك والخصم لانهم اقوى منك