سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ169

جهينة نيوز:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، خيام قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف المهددة بالتهجير والإخلاء، في النقب للمرة 169، مع إصرار المواطنين على البقاء وإعادة بناء خيامهم.

وقال عزيز الطوري، وهو أحد سكان العراقيب: إنّ "قوات الهدم والخراب اقتحمت العراقيب وأقدمت على هدم منازلها للمرة 169"، مضيفاً أن معظم الأهالي في وقت الهدم تواجدوا في المحكمة للتداول في قضية الملكية على الأرض.

وعبّر أهالي العراقيب عن إصرارهم، البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم. ويشار إلى، أن قوات الاحتلال هدمت القرية من قبل بتاريخ 21 نوفمبر من هذا العام.

وتواصل سلطات الاحتلال بملاحقة سكان القرية الذين يرفضون المساومة على الأرض والضغط عليهم، من خلال: هدم منازلهم، وتدمير محاصيلهم الزراعية إلى جانب فرض عقوبات وغرامات مالية بحجة البناء بدون ترخيص.

فلسطين اليوم