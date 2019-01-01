حرب المخدرات ... أرقام مهولة تكشفها إيران في حربها ضد المخدرات خلال العقود الماضية

الإثنين, 16 كانون الأول 2019 الساعة 22:29 | سياسة, عالمي

حرب المخدرات ... أرقام مهولة تكشفها إيران في حربها ضد المخدرات خلال العقود الماضية

جهينة نيوز:

أعلن أمين لجنة مكافحة المخدرات في الجمهورية الاسلامية الايرانية اسكندر مؤمني عن ضبط اكثر من 12 ألف طن من المخدرات في البلاد خلال العقود الاربعة الماضية.

وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال الاجتماع التخصصي للمساعدين والمدراء العامين وامناء مجالس التنسيق لمكافحة المخدرات في ايران نقلته وكالة فارس، قال مؤمني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالنيابة عن العالم تكافح ظاهرة المخدرات البغيضة والعدوة للانسانية وفي الخط الامامي لهذا المكافحة لا فرق بان تكون هذه المخدرات للداخل ام للتهريب عبر ايران.

واضاف، انه خلال هذه الفترة (4 عقود) ، تم ايجاد 3300 كيلومتر من العوائق الفيزيائية والالكترونية وتفكيك 50 الف عصابة ومجموعة لتوزيع وترويج المخدرات وتوقيف 100 الف سيارة وضبط 12 الف طن من المخدرات.

واوضح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت لغاية الان 3800 شهيد و 12 الف جريح في طريق مكافحة المخدرات.


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