السعودية تسحب الجنسية من أحد المطبعين مع كيان العدو الاسرائيلي

جهينة نيوز:

أكد المطبع السعودي عبد الحميد الغبين، عبر حسابه على "تويتر"، ان السلطات السعودية سحبت جنسيته، دون معرفته للأسباب التي دعت إلى ذلك.

وجاء في تغريدة المطبع الغبين: ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب، وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة".

وكتب الصحفي في كيان الاحتلال الإسرائيلي شمعون آران تغريدة قال فيها أن الغبين من دعاة السلام بين السعودية و(إسرائيل) وهو من مؤيدي ولي العهد محمد بن سلمان.

يعتبر الإعلامي السعودي من أبرز من يدعو لتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع كيان العدو الاسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية، وكان قد رحب في أحد مقاطع الفيديو بعدوان كيان العدو الاسرائيلي على لبنان عام 2006.

هذا و لم يصدر اي تصريح رسمي من السلطات السعودية بخصوص سحب الجنسية من المطبع السعودي او اسباب سحب الجنسية.