الكشف عن أن دبلوماسي أميركي تآمر لشن هجمات على الجيش الفنزويلي

جهينة نيوز:

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دبلوماسياً أميركياً يعمل في العاصمة الكولومبية بوغوتا بالمشاركة في مؤامرة تم إحباطها تشمل شن هجمات على ثكنتين للجيش الفنزويلي.

ووفقاً لـ “ا ف ب” جاء هذا الاتهام في خطاب ألقاه مادورو أمس في الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية حيث حمل رئيس البرلمان خوان غوايدو مسؤولية المؤامرة.

وكان وزير الاتصال والإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز تحدث أمس الأول عن مؤامرة ضد مادورو أعدها برلمانيان فنزويليان معارضان هما يانيت فيرمين وفرناندو أوروزكو.

وقال رودريغيز إن الهدف كان شن هجمات على ثكنتين للجيش الفنزويلي في ولاية سوكري بشرق فنزويلا.

وكان مادورو أمر جيش بلاده في أيلول الماضي بإعلان حالة التأهب لمواجهة تهديدات الحكومة الكولومبية بشن عدوان عسكري على فنزويلا وإجراء مناورة عسكرية تحت شعار السلام والسيادة وذلك في ولايات زوليا وتاشيرا وأبوري وأمازوناس التي تقع على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا.

وتواجه فنزويلا محاولات أميركية للتدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية بهدف الهيمنة على مقدرات هذا البلد الغني بالنفط.