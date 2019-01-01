رسميا.. كيان العدو الاسرائيلي يوافق على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر

جهينة نيوز:

أعلن وزير الطاقة في كيان العدو الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أنه وقع اليوم الاثنين على الوثائق المطلوبة لبدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وصرح شتاينتز بأنه وقع الموافقة على بدء تصدير الغاز من حقلي "ليفياثان" و"تمار" الواقعين في البحر المتوسط إلى مصر، ليصبح كيان الاحتلال الاسرائيلي بذلك "لأول مرة في تاريخه، مصدّرا للطاقة وشريكا مهما في سوق الطاقة الإقليمية".

وأشار الوزير إلى أن مصر ستستخدم الغاز لتلبية احتياجاتها الداخلية ولتصدير الغاز المسال إلى دول أخرى، واصفا ذلك بـ "أهم مشروع للتعاون الاقتصادي بين البلدين منذ إبرامهما اتفاق كامب ديفيد عام 1979".

وشدد شتاينتز على أن "ثورة الغاز الطبيعي تجعل من مصر قوة كبرى في مجال الطاقة ولن تجلب الأرباح الهائلة إلى تل أبيب فحسب، بل وستسهم بشكل ملحوظ في خفض مستوى تلوث الهواء".

ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الغاز إلى مصر أواخر الشهر الجاري، وتقضي الصفقة المبرمة بقيمة 15 مليار دولار، بتصدير ما يصل إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان، علاوة على 25 مليارا آخرى من حقل تمار، خلال السنوات الـ 15 المقبلة.