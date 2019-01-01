وسائل إعلام: بريطانيا بصدد اتخاذ إجراءات ضد حركة مقاطعة (إسرائيل)

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حكومة المملكة المتحدة ستعلن الأسبوع الجاري عن مشروع قانون موجه ضد الحركة الدولية لمقاطعة (إسرائيل) "بي دي إس".

ونقلت صحيفة i (الملحق اليومي لصحيفة "إندبندنت") على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، عن مسؤولين حكوميين تأكيدهم أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أعد مسودة موسعة للخطاب الذي من المقرر أن تلقيه الملكة إليزابيث الثانية الخميس المقبل أمام البرلمان، وتضم هذه الوثيقة حزمة جديدة من الأولويات التشريعية للحكومة.

وتشمل هذه الحزمة مشروع قانون يمنع السلطات المحلية من مقاطعة أي شركات، ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يبدو موجها ضد "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" المناهضة لـ (إسرائيل).

وكان حزب المحافظين بقيادة جونسون، الذي حقق في انتخابات الأسبوع الماضي أكبر فوز له منذ 30 عاما، قد تعهد في بيانه الانتخابي بـ"منع الهيئات الرسمية في المملكة المتحدة من فرض مقاطعات مباشرة أو غير مباشرة وسحب الاستثمارات وشن حملات العقوبات ضد أي دول أجنبية".

وبين المبادرات التشريعية الأخرى التي من المتوقع أن يطرحها جونسون مشروع قانون يقضي بضرورة فرض عقوبة سجن لا تقل عن 14 عاما على المدانين بتهمة الإرهاب، وذلك ردا على هجوم جسر لندن الذي نفذه متطرف سبق أن أفرج عنه من السجن بشروط.

كما ينوي جونسون، حسب الصحيفة، حظر أي إضرابات في قطاع النقل، بغية منع النقابات من شل حركة القطارات .