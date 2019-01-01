الاحتلال يطالب دول عربية بتعويض عائلات “إسرائيلية” بـ150 مليار دولار

الإثنين, 16 كانون الأول 2019 الساعة 16:59 | سياسة, عالمي

الاحتلال يطالب دول عربية بتعويض عائلات “إسرائيلية” بـ150 مليار دولار

جهينة نيوز:

يسعى الاحتلال “الإسرائيلي” في الآونة الأخيرة لإعداد مشروع سري يطالب فيه الدول العربية بدفع “تعويضات” لليهود تصل إلى 150 مليار دولار.

وبدأت “إسرائيل” تتفاوض مع بعض الدول العربية لدفع تعويضات عن أموال وممتلكات اليهود الذين هاجروا منها، حيث تقدر قيمة الأموال والممتلكات التي تركها اليهود في الدول العربية، بقيمة 150 مليار دولار، وستطالب بتعويضها خلال الفترة المقبلة وفق ما نشرته صحيفة “اسرائيل اليوم” العبرية.

وترجّح مراجع تاريخية أن اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى فلسطين المحتلة عام 1948 و1950، بلغوا 42% من مجموع السكان، ما ساهم في مضاعفة عدد مستوطني فلسطين المحتلة اليهود إلى ما يقارب نصف مليون يهودي.


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