قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتهدم منزلاً

جهينة نيوز:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وهدمت منزلاً.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة “خربة عليا” جنوب البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً.

وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم منشأة صناعية في قرية دير رازح جنوب الخليل بالضفة الغربية.

و في سياق آخر جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن 90 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.