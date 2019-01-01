شجرة عيد ميلاد مزينة بالمقصات والسكاكين فما القصة؟

جهينة نيوز:

صمم الضباط في مطارفيلنيوس الدولي شجرة الميلاد بطريقة مختلفة، هذا العام، تم تزيينها حسب رؤيتهم الخاصة

ووسط المطار، في ليتوانيا، ستجد شجرة ميلاد غريبة من نوعها، تم تزيينها باستخدام أدوات صودرت من المسافرين بالمطار، وذلك خلال إتمامهم إجراءات السفر والتفتيش

ومع انطلاق موسم السفر الشتوي، ابتكر الضباط فكرة هذه الشجرة، بهدف توعية المسافرين حول أهمية أمن الطيران.. كيف؟ الجواب بسيط جداً، حيث زُينت الشجرة بالمواد التي يحظر حملها في حقائب اليد، كالسكاكين، والولاعات، والمقصات، وغيرها.

وفي صورة نشرها حساب المطار، عبر موقع "إنستغرام"، كتب: "إذا كنت لا ترغب أن تُعلق حاجياتك الشخصية الممنوعة على شجرة الميلاد العام القادم، تحقق من أغراضك قبل أن تحزم أمتعتك لرحلتك المقبلة