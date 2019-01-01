نائب رئيس الوزراء الروسي في دمشق اليوم تحضيراً لاجتماع اللجنة المشتركة بموسكو

الإثنين, 16 كانون الأول 2019 الساعة 15:58 | سياسة, محلي

نائب رئيس الوزراء الروسي في دمشق اليوم تحضيراً لاجتماع اللجنة المشتركة بموسكو

جهينة نيوز:

يصل إلى دمشق اليوم وفد روسي يضم نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، ومبعوث الرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

ونقلا عن «الوطن» أن الوفد سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين، تتعلق بتمتين العلاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين البلدين.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الوطن»: إن زيارة الوفد الروسي تستمر يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين السوريين، وذلك تمهيداً لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الروسية الأسبوع القادم، والتي سيشارك فيها وفد سوري رفيع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في العاصمة الروسية موسكو وتبدأ الإثنين 23 من هذا الشهر وتستمر يومين.

 

 


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا