كيم كردشيان تطالب طبيب تجميل بـ10 ملايين دولار... والسبب؟

جهينة نيوز:

رفعت نجمة مواقع التواصل كيم كردشيان دعوى على طبيب التجميل المعروف تشارلز رانلز على خلفية إساءة استخدام اسمها على منصاته الرقمية وموقعه الإلكتروني بهدف الترويج لعلاج vampire facial الذي اشتهر الطبيب المقيم في منطقة ألاباما باتباعه. وطالبت النجمة عبر محاميها بوقف كل أشكال الترويج التي تستخدم صورتها وتستغل شهرتها وبالتعويض المالي الذي بلغ 10 ملايين دولار أميركي.

بدوره ذكّر الطبيب أنّ كيم كردشيان قد سبق لها ونشرت بوستات في انستغرامها الخاص وهي تجري هذا العلاج في إحدى عياداته في ميامي في العام 2013، وتصوّرها بالبث المباشر من دون استحصال إذنه، معتبراً أنها هي من يجب أن يدفع الملايين ثمن انتهاكها حرمة المركز المتعاقد معه، من دون أخذ علم وموافقة مسبقة.

وقد اعتبر الطبيب أن آخر ما يريده هو إنفاق الملايين على المحاكم بسبب نزاع مع نجمة، معتبراً أن التقنية التي اخترعها والتي تقضي بحقن دماء تحت الجلد بواسطة الوخز بإبرة دقيقة في مواضع مختلفة من الجلد، أثبتت فعاليتها في محاربة الشيخوخة، وهي تُستخدَم في خمسين بلداً في العالم. وبالتالي فهو لا بيتغي الشهرة ولا الربح المادي