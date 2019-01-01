الجيش اللبناني يعيد الاستقرار لوسط بيروت بالتعاون مع القوى الأمنية

جهينة نيوز:

أكد الجيش اللبناني أنه استطاع بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي إعادة الاستقرار إلى وسط بيروت بعد أعمال شغب استمرت الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان: "نتيجة الفوضى العارمة التي شهدها وسط مدينة بيروت، ليل أمس، والتي تخللها أعمال شغب وتعد على الأملاك العامة والخاصة، ورمي المفرقعات باتجاه القوى الأمنية، من قبل عدد من الأشخاص، عملت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة على مؤازرة قوى الأمن الداخلي، للحفاظ على الاستقرار ووقف التعديات، وتمكنت من إعادة الوضع إلى ما كان عليه".

وأضاف الجيش في بيانه: "لم نحدد هوية مرتكبي أعمال الشعب المشار إليها في بيانه".

وتجددت المواجهات مساء أمس الأحد، في وسط بيروت بين المتظاهرين والقوى الأمنية بعد أن عمد عدد من المحتجين على إلقاء المفرقعات النارية على عناصر مكافحة الشغب التي ردت بدورها من خلال إلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين من أمام ساحة النجمة.