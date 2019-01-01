بعد لقائه الحريري سرا.. رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني يحذر من "المجاعة"!

جهينة نيوز:

اعتبر رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني ​نبيه بري​ أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ سيكلف اليوم بتشكيل الحكومة​، لكن التأليف سيكون بالغ الصعوبة.

وأشار بري إلى أن "تشكيل الحكومة هو أول خطوة في طريق إنقاذ البلد"، مؤكدا أن "ذلك يجب أن يحصل بشكل سريع لأننا لا نملك ترف الوقت، وإلا سنكون أمام منزلقات خطيرة قد لا تكون هناك إمكانية لتفاديها في ما بعد في ظل خطورة الوضعين المالي والإقتصادي"، وذلك حسب موقع "آخر الأخبار" اللبناني.

وحذر رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني من "مجاعة"، معتبرا أن "زيارة الدبلوماسي الأمريكي ​ديفيد هيل​ إلى بيروت لمعاينة ما يجري، تأتي في إطار محاولة تثبيت عنوان حكومة التكنوقراط".

ولفت بري أمام زواره إلى أنه وكتلته النيابية "التنمية والتحرير"، سيسميان الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن أمله في "ألا يطول أمد تأليف الحكومة الجديدة".

وحل اتجاه بعض الدول الأوروبية، ومنها سويسرا، إلى حجز أرصدة لبنانيين هربوا أموالهم إليها خلال الأزمة، علق رئيس مجلس النواب اللبناني: "أتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا لكي تتوضح الصورة أمام اللبنانيين، ويعرف الفاسد من الصالح، ويعرف من هو البريء ومن هو المرتكب، وليحاسب المرتكب على ما قام به".

و ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن "الحريري زار بري مساء أمس الأول سرا، مؤكدة أن اللقاء، ناقش سلة من المقترحات التي رغب بري بالبت بها سريعا، إذ أن لديه مجموعة من الأفكار تم تبادلها عبر وسطاء، ويفترض التفاهم في شأنها لفتح الطريق امام مخرج محتمل لتلافي المخاطر المقدرة نتيجة ما بلغته التطورات على أكثر من مستوى.