لبنان: تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة إلى الخميس المقبل

جهينة نيوز:

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الاثنين عن تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد إلى الخميس المقبل.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر": "الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري؛ لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية امس ان رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة سعد الحريري ما زال متمسكا بموقفه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الخبراء والاختصاصيين.

وذكرت مصادر ​مقربة من رئيس الحكومة المستقيلة لقناة​ "LBCI" اللبنانية أن مواصفات رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ للحكومة الجديدة لن تتبدل أو تتغّير، وهو يشدد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين تتمكن من التصدى للتحديات الاقتصادية والمعيشية.

ويشهد لبنان منذ 17تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة وتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي.