مدرب ليفربول يسخر من تنظيم قطر لكأس العالم للأندية

جهينة نيوز:

أطلق يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي تصريحات وصفت بـ"الساخرة" من تنظيم قطر لكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق مونتييري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء 18 كانون الأول.

وانتقد كلوب قبل سفره فريقه إلى الدوحة، في تصريحات نقلتها صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، قرار قطر بإجراء كل المباريات المتبقية في كأس العالم للأندية على إستاد خليفة الدولي.

​ويتبقى في كأس العالم للأندية 5 مباريات ستلعب يوم الثلاثاء لتحديد المركز الخامس، ثم دور نصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء، ونهائي كأس العالم للأندية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 21 كانون الأول.

وكان من المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي على إستاد المدينة التعليمية الجديد المخصص لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، ولكن تم التراجع عن القرار لعدم جاهزية الملعب.

وانتقد كلوب إقامة كل المباريات على ملعب واحد، مشيرا إلى أن أرضية الملعب قد تتضرر بشدة بسبب ضغط المباريات، خاصة مع تزامنها بسقوط أمطار غزيرة في الدوحة.

​وقال مدرب ليفربول: "أعتقد أنها تمطر هناك في قطر، هذا لا يساعد أرض الملعب التي سنلعب عليها جميعا".

وتابع ساخرا: "يبدو أنه تنظيم مبهر جدا، فالمباريات ستقام كلها على ملعب واحد، وهناك تساقط للأمطار هناك، سنرى كيف يمكن لأرضية واحدة أن تتحمل، لكن هذا الأمر يعد مشكلة كبيرة".

يذكر أن قطر تتعرض حاليا لظروف جوية استثنائية، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية القطرية إنه يتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة حتى اليوم الاثنين.

​ورغم الأمطار حظي فريق ليفربول باستقبال استثنائي في فندق إقامته بالدوحة، حيث اصطفت الجماهير المحبة للفريق الإنجليزي أمام الفندق، ورفع عدد كبير منهم لافتات تحية للفريق ونجومه وأبرزهم المصري، محمد صلاح.

وسافر فريق ليفربول إلى الدوحة بقائمة مكونة من 20 لاعبا، غاب عنها المدافع ديجان لوفرين لإصابته بشد عضلي خلال مباراة الريدز أمام سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا، فيما انضم جيني فينالدوم للتشكيلة

​رغم خروجه مصابا في مباراة ليفربول أمام واتفورد، التي انتهت بفوز الحمر بثنائية نظيفة سجلها نجم الفريق الدولي المصري، محمد صلاح.