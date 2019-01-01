فيديو مقابلة الرئيس الأسد مع قناة فينيكس الصينية

الإثنين, 16 كانون الأول 2019 الساعة 09:18 | سياسة, محلي

جهينة نيوز:

فيديو مقابلة الرئيس الأسد مع قناة فينيكس الصينية


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