طلبنا حصة منه ... اردوغان يكذب نفسه بخصوص النفط السوري المسروق

جهينة نيوز:

بتاريخ 18 ايلول أكد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تلقت عرضا بشأن تقاسم النفط (السوري المسروق)، فرفضت بسبب "تفضيلها الإنسان على النفط", و لكن يبدو أنه كان يكذب حيث كشف مؤخراً بأنه طلب من واشنطن حصة من النفط السوري المسروق لتمويل ما اسماه المنطقة الآمنة و هو ما يشير ايضاً الى ان اردوغان لم يشن العدوان على الشمال السوري بدون موافقة الامريكي.

و أعلن رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه سبق له وأن اقترح على الولايات المتحدة إقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا اعتمادا على عائدات النفط السوري (المسروق.

وقال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "إيه خبر" التركية، "اقترحت (على الولايات المتحدة) بناء المنطقة الآمنة من خلال عائدات النفط السوري".

و يذكر أن الولايات المتحدة تقوم بسرقة النفط السوري عبر الاراضي التركية منذ سيطرة تنظيم داعش على حقول النفط السوري حيث كان داعش الارهابي ينقل النفط السوري المسروق للشركات الأمريكية في تركيا في حين تقوم ميليشيات قسد العميلة حالياً بهذه المهمة.