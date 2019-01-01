أبراج الاثنين 16 كانون أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٦/ ١٢: حساس يكره الانتقاد اللاذع، ذو فكر رائع بارع في الكلام، عزيز النفس كثيرا، متزن وهادئ، مسالم، تكسبه بالمودة والكلام اللطيف، احيانا يكون شرس لا يمكن الاقتراب منه، ذكي يعرف كيف يدير اعماله، شخص يتصرف وفق تفكير خاص به، ليس ديكتاتوري ولا يفرض رايه على احد، ذكي ومعلوماته اكثر من اقرانه، تثبت جدارتك بمجال مهم ومؤثر تجد حلا لفك بعض العقد، تحتاج للتخلي عمن يسبب لك الخسارة تتخطى الخسارة، تحصل على سلفة او تمويل لشراء منزل او عقار، تخلق اجواء درامية، تحاول ان تتغلب عليها، تلائمك الظروف تقوم بالمبادرة وتحصد ما زرعت

الحمل: بعض الاستثمارات والارباح، تتحدث عن ميزانية تضعها وتعيد النظر فيها، تحقق خلالها المرتجى وتصحح اوضاعك مدعوما باصدقاء مفيدين، ارتباطات لاحد الابناء، تهتم بشؤون صحية، تهتم باوضاعك

الثور: تضارب بالمصالح، عليك الاتزان، حاذر لا تتصرف بانفعال وانتبه من مواجهة عنيفة او عملية سرقة واحتيال، اذا اردت اجراء حوار بناء افعل ذلك، بسبب المواجهة، تعيد النظر بعقد وقعته او تطلب تفسيرات لبعض التفاصيل او تطالب بتقييم اعمالك، ظلم يقع عليك بسبب الاعطال والتصليحات

الجوزاء: استفد من هذا اليوم بكل المجالات وخاصة المجال العاطفي الذي قد يحمل مفاجأة سارة، تخوض تجربة جديدة في عالم المعرفة والثقافة، ابحث عن بعض الملاحظات، تجد حلا للعراقيل، تحتاج مراعاة للاخوة والجيران، تعمل بالابتسامة والود

السرطان: ابتعد عن الضوء، حاول ان تعمل بالظل لان اليوم معاكس، لكن تستمتع بوقتك، تذهب للراحة وتفكر بدعوة الاصدقاء، والاحتفال بالامور المالية، تحتفل بقرارك وتتباهى بشغف كبير، قصة تتعلق بالمفاوضات والنقاشات، تجد مبتغاك بسبب حظ مال في الطريق

الاسد: تسمع خبرا مريحا وياتي الدعم ليطمئنك، تعقيدات بسيطة ويرافق الحظ خطواتك وتتجاوب مع جو رومنسي، تفرح وتفرح الشريك والحبيب، تحضر لمشروع مشترك، تبدو مستعدا للانفتاح والمعرفة بما ان القمر ببرجك

العذراء: ابتعد عن التشنجات وعرض العضلات، حاول استمالة الاخرين بدماثتك ولباقتك، لا تترك الغضب والانفعال يسيطران عليك، تصطلح الامور العالقة، تطل على فرص لاحراز بعض المخارج للاشكاليات، يحاول البعض التظلم، تحتار بأمرك

الميزان: فترة حاسمة على صعيد اعمال مهنية واجتماعية، استفد من هذه الفترة لتحديد مصيرك، التروي ضروري، قد تكون الحظوظ مبتسنة لك وتعقد صلات مفيدة وتقدم على مبادرات مثمرة، دعوات وعزائم، خاصة انك تتعرف الى وجه جديد او وجه قديم لم تره منذ فترة، خفف من العنجهية وكن حذرا من اجل اهداف تحققها او استفزاز للقدر وفرض المشيئة واغواء لمن تحب

العقرب: اعمال كثيرة وتقبل على يوم جديد، نهارك صاخب كن حذرا في هذه الاثناء، من التوتر، قدراتك على التنظيم والافكار المبتكرة تساعدك على ضبط الاوضاع والتصدي لمن يحاول زعزعة اعمالك، انتبه انت مضطر للمسايرة، نزلة اسواق وتعامل مع غرباء

القوس: تستفيد من ظروف جيدة وتكون مفاجئ، تتولد في نفسك الغبطة وتزدهر حياتك الشخصية وتكون مرتاح البال، يوم مفيد لتوقيع عقد او السعي وراء عمل جديد، تعرف لقاء رومنسي او خبر جيد يخص وضعك المالي، افكار جديدة ومبتكرة او اعمال حيوية، القمر ببرج الاسد انت امام خيار تضطر لاتخاذه في عملك او السفر او الاوراق

الجدي: تدور نقاشات جيدة حول بعض المشاريع وتشعر ان شيئا يتبدل، فتتحضر لمفاوضات، من صالحك ان ترتبط بموعد مفاوضات وتسافر، قد تكون الامور العاطفية لمصلحتك، شيء مهني او اجتماعي او يجب ان تعرف اولوياتك، توفر خيار جيد لك، امور مالية في الطريق

الدلو: الفترة الحالية تحمل نجاحا وتميزا ومكافأة، مجال غالي على قلبك قد يطرا ما يثير فضولك ويجعلك مهتم جدا بمشروع جديد، شراكة عمل او شراكة عاطفة، حاذر من بعض الصدامات وخطأ في التقدير

الحوت: تعيد نهارك بالافضل، تتناغم، تحضر للقاء ومشاريع، يتجسد لديك مشروع غال على قلبك، تكتشف ان ما قمت به من جهود لم يذهب سدى وخاصة اذا طلبت ؤعاية او عطف واهتمام، نجاح تحققه بعمل استثنائي تكافأ عليه